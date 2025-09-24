Ричмонд
Польша официально уведомила Белоруссию об открытии границы

Белорусский государственный пограничный комитет проинформировал о получении официального уведомления от Пограничной стражи Польши, в котором сообщается о возобновлении работы пунктов пропуска на белорусско-польской границе с 1:00 ночи 25 сентября по времени Беларуси. Пропускные пункты, закрытые почти две недели назад, вновь откроются для пересечения границы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства, передает telegram-канал госоргана.

