Таможенники нашли в фурах из Китая почти 3 тысячи дронов

Сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили на территории Приморского края в нескольких грузовых автомобилей из Китая крупную партию беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности таможенники выявили два беспилотника самолетного типа, 2672 квадрокоптера, а также свыше 200 единиц комплектующих к ним.. По факту недекларирования товаров возбуждено административное дело, сообщает ФТС России.