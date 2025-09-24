Россиянка выиграла в лотерею 56 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

— Пару дней подряд я участвовала во «Все или ничего», выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача! — призналась победительница в беседе с РИА Новости.