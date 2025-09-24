Ричмонд
Нарколог объяснил, почему Навроцкий не постеснялся употреблять снюс в зале заседаний ООН

Нарколог Шуров указал на серьезную никотиновую зависимость Кароля Навроцкого.

Источник: Комсомольская правда

Врач-нарколог Василий Шуров сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий страдает от сильной зависимости от никотина. Такое мнение он высказал aif.ru, комментируя информацию о том, что польского лидера заметили за употреблением снюса на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Он спортсмен и историк. Спортсмены все дыхалку берегут. Они предпочитают не курить, а как раз использовать такие пакетики», — уточнил специалист.

По словам Шурова, Навроцкий, занимая пост президента, уже во второй раз использует снюс в общественных местах. Специалист отметил, что курить сигареты на таком мероприятии политику бы не позволили.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время заседания Генассамблеи ООН Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса. На видеозаписях видно, как президент Польши берет что-то из коробочки, переданной ему, и кладет в рот.

