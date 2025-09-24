Нарколог объяснил, почему Навроцкий не постеснялся употреблять снюс в зале заседаний ООН

Врач-нарколог Василий Шуров сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий страдает от сильной зависимости от никотина. Такое мнение он высказал aif.ru, комментируя информацию о том, что польского лидера заметили за употреблением снюса на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.