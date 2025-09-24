Жирафы в Калининградском зоопарке проводят холодные ночи на улице из-за затянувшейся стройки

В Калининградском зоопарке никак не закончится ремонт в вольере жирафов. Тропических гигантов на время работ держат на улице, но температура ночью опускается довольно низко, что начинает тревожить руководство учреждения.
«Пришлось сегодня конкретно нажать на строителей. Если дни еще по-летнему теплые, то ночная температура уже беспокоит», — написала об этом директор зоопарка в своем телеграм-канале.
Она отметила, что бетон залили в ночи.
«Завтра-послезавтра надеемся, что Мэру и Табо, наконец, смогут переночевать у себя дома», — прокомментировала Светлана Соколова.