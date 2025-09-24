Минфин рассказал о средствах, заложенных на коммунальную инфраструктуру

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026−2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин.
Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026−2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
«В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной… будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На их реализацию планируется направить более 105 миллиардов рублей и более 180 миллиардов за 3 года соответственно, отмечает Минфин.
Помимо того, на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 миллиардов рублей за три года.