Минфин рассказал о средствах, заложенных на коммунальную инфраструктуру

Минфин: более 182 млрд руб пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026−2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин.

Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026−2028 годы и поправки в бюджет текущего года.

«В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной… будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На их реализацию планируется направить более 105 миллиардов рублей и более 180 миллиардов за 3 года соответственно, отмечает Минфин.

Помимо того, на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 миллиардов рублей за три года.