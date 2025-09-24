«Не кажется совпадением»: В Белом доме высказали неожиданную версию остановки эскалатора с Трампом в ООН

Остановить эскалатор с президентом США Дональдом Трампом в здании ООН могли намеренно. Об этом в социальной сети Х заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались на него, его необходимо уволить и немедленно провести расследование», — отметила она.
В подтверждение своей версии Левитт опубликовала скриншот статьи Times of London, в которой рассказывают о сотрудниках ООН, которые в шутку говорили, что могут отключить эскалаторы и лифты из-за нехватки финансирования, чтобы Трамп поднимался по лестницам пешком.
После этого представитель Белого дома в интервью Fox News подчеркнула, что инцидент с эскалатором не кажется ей совпадением.
Ранее на полях 80-й ГА ООН американский лидер заявил, что все, что он получил от сотрудничества с международной организацией, — это неработающие телесуфлер и эскалатор. Когда Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в штаб-квартиру организации, эскалатор вдруг перестал работать прямо перед их заходом на него. Кроме того, в начале своей речи политик столкнулся с поломкой телесуфлера.
Власти Норвегии после этого набрались смелости и начали заступаться за руководство ООН.