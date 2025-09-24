Восьмой карантин из-за зарослей амброзии ввели в Ростовской области

Амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для агрокомплекса. Она активно вытесняет культурные растения и ухудшает плодородие почв. Сорняк чрезвычайно живуч — устойчив к засухе, скашиванию и даже затоплению. При обнаружении растения или его семян в сельхозпродукции вводится запрет на ее вывоз за пределы региона и страны.