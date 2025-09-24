Ричмонд
Восьмой карантин из-за зарослей амброзии ввели в Ростовской области

В Багаевском сельском поселении Ростовской области ввели карантин из-за сорняка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели очередной карантин из-за амброзии полыннолистной. На этот раз фитосанитарный контроль потребовался на 111,3 га в Багаевском сельском поселении, сообщают в управлении Россельхознадзора.

На территории, попавшей под ограничения, временно запрещено выращивание семян и выпас сельскохозяйственных животных. Это уже восьмой в регионе карантин, установленный с конца июля 2025 года из-за распространения опасного сорняка.

Амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для агрокомплекса. Она активно вытесняет культурные растения и ухудшает плодородие почв. Сорняк чрезвычайно живуч — устойчив к засухе, скашиванию и даже затоплению. При обнаружении растения или его семян в сельхозпродукции вводится запрет на ее вывоз за пределы региона и страны.

