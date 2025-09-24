Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Узбекистана прибыла в Азербайджан на Игры СНГ

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана прибыла в Азербайджан на Игры СНГ, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Источник: 1news.az

Республику представляют 254 спортсмена.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.

В соревнованиях также примут участие спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и Туркменистана.

Медали разыграют в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.

По итогам жеребьевки футбольных соревнований, сборная Азербайджана (U-16) в группе A сыграет с командами Таджикистана и Кыргызстана.

В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16). В частности, Узбекистан сыграет с Россией 1 октября.