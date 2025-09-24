Делегация Узбекистана прибыла в Азербайджан на Игры СНГ

Республику представляют 254 спортсмена.
III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
В соревнованиях также примут участие спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и Туркменистана.
Медали разыграют в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.
По итогам жеребьевки футбольных соревнований, сборная Азербайджана (U-16) в группе A сыграет с командами Таджикистана и Кыргызстана.
В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16). В частности, Узбекистан сыграет с Россией 1 октября.