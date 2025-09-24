Делегация Узбекистана прибыла в Азербайджан на Игры СНГ

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.