Трое детей-сирот получили собственное жилье в Ялте

До конца года городские власти планируют обеспечить жильем еще 18 человек.

Источник: Янина Павленко/Tg

В Ялте четверо граждан обрели свое жилье, получив ключи от новых квартир, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В этот раз жильем обеспечили трех детей-сирот и инвалида первой группы, который стоял в очереди на получение квартиры более тридцати лет.

Глава Ялты отметила, что в текущем году новоселье отпраздновали уже 14 жителей города. Восемь семей получили квартиры, а шесть — жилищные сертификаты. Работа по обеспечению жильем на этом не заканчивается, до конца года планируется предоставить квартиры еще 18 людям.