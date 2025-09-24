Трое детей-сирот получили собственное жилье в Ялте

В Ялте четверо граждан обрели свое жилье, получив ключи от новых квартир, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В этот раз жильем обеспечили трех детей-сирот и инвалида первой группы, который стоял в очереди на получение квартиры более тридцати лет.
Глава Ялты отметила, что в текущем году новоселье отпраздновали уже 14 жителей города. Восемь семей получили квартиры, а шесть — жилищные сертификаты. Работа по обеспечению жильем на этом не заканчивается, до конца года планируется предоставить квартиры еще 18 людям.