Трое детей-сирот получили собственное жилье в Ялте

Глава Ялты отметила, что в текущем году новоселье отпраздновали уже 14 жителей города. Восемь семей получили квартиры, а шесть — жилищные сертификаты. Работа по обеспечению жильем на этом не заканчивается, до конца года планируется предоставить квартиры еще 18 людям.