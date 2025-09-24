Получают постоянный доступ и собирают все пароли: новая схема хакеров для кражи корпоративных данных

Как сообщается, атаки строятся на рассылке сотрудникам организаций писем, темы и содержание которых маскируются под правки к техническому заданию. Внутри архива можно наткнуться на вредоносный файл под названием «Техническое задание № 119843−28 Исх. N_3435.scr», стилизованный под PDF-документ.