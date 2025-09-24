Парковки в центре Хабаровска планируют сделать платными

В Хабаровске предложили ввести платные парковки в центре города. Документ, регламентирующий порядок создания таких парковочных мест, появился на сайте городской администрации.
Согласно проекту постановления, на ряде центральных улиц — Карла Маркса, Шеронова, Ленина, Волочаевской, Запарина, Калинина, Пушкина и других — оставить машину можно будет только на специализированных площадках за деньги. Для каждой новой парковки планируется выпуск отдельного постановления с указанием адреса, вместимости и режима работы, обслуживать площадки будут специальные операторы.
Оплатить парковку можно будет через паркомат, мобильное приложение, короткое текстовое сообщение или банковский терминал. При этом деньги должны быть внесены не позднее 10 минут после размещения автомобиля, а постоянная стоянка на площадках запрещена. Бесплатно оставлять машины смогут инвалиды и транспорт спецслужб. Остальные водители будут платить по установленным тарифам, информации о которых в документе пока нет.
Ранее попытка внедрить платные парковки на улице Ленина не увенчалась успехом. Сейчас администрация города прорабатывает несколько способов оплаты, чтобы сделать использование площадок удобным для всех.