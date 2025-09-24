Парковки в центре Хабаровска планируют сделать платными

Оплатить парковку можно будет через паркомат, мобильное приложение, короткое текстовое сообщение или банковский терминал. При этом деньги должны быть внесены не позднее 10 минут после размещения автомобиля, а постоянная стоянка на площадках запрещена. Бесплатно оставлять машины смогут инвалиды и транспорт спецслужб. Остальные водители будут платить по установленным тарифам, информации о которых в документе пока нет.