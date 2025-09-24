Крымчанам рекомендуют не создавать ажиотаж на АЗС

Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию, — цитирует пресс-служба Председателя Правительства. По словам Юрия Гоцанюка, покупка топлива в обычном режиме — лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок.