Российскому здравоохранению выделено более триллиона рублей в новом бюджете

«В рамках исполнения поручения Президента, в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более одного трлн рублей», — говорится на официальном сайте Минфина. Одним из ключевых направлений бюджетной политики в сфере здравоохранения станет реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На его финансирование в ближайшие три года предусмотрено более 900 млрд рублей.