Хранят лодки и разводят кур: мэр рассказал, что омичи держат в подъездах

Добавим, что жильцы многоквартирных домов не имеют права загромождать места общего пользования или использовать их не по назначению. Нарушение этих требований может привести к пожару и затруднить эвакуацию. За захламление мест общего пользования предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Ранее мы писали, что омичка взыскала с мэрии убытки за автомобиль, поврежденный бродячими собаками.