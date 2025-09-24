Хранят лодки и разводят кур: мэр рассказал, что омичи держат в подъездах

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о нестандартных привычках омичей, которые предпочитают использовать лестничные марши и подвалы для хранения необычных предметов и даже живности. И речь здесь совсем не о мышах.
Так, на лестничном пролете и в тамбуре здания по улице Богдана Хмельницкого были обнаружены моторная лодка и мопед, а в подвале дома на улице 8-я Линия — настоящий курятник. По словам мэра, данные предметы пришлось убрать предприимчивым гражданам.
«В Октябрьском округе прошел рейд по пожарной безопасности. Рядовое мероприятие немало удивило даже опытных специалистов. Все это предприимчивым гражданам пришлось убрать. Судьба кур мне неизвестна, но, надеюсь, владельцы нашли им более подходящее место», — рассказал градоначальник.
В администрации Октябрьского округа пояснили, что жильцам многоквартирных домов запрещается хранить личные вещи на чердаках и в подвалах, так как это может создать пожароопасную ситуацию. В осенне-зимний период в ходе рейдов специалисты уделяют этому особое внимание Всего в ходе проверки были обследовано более трехсот помещений.
Добавим, что жильцы многоквартирных домов не имеют права загромождать места общего пользования или использовать их не по назначению. Нарушение этих требований может привести к пожару и затруднить эвакуацию. За захламление мест общего пользования предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Ранее мы писали, что омичка взыскала с мэрии убытки за автомобиль, поврежденный бродячими собаками.