В подмосковный онкодиспансер поступил гематологический анализатор

Московский областной онкологический диспансер получил гематологический анализатор в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Внедрение нового оборудования в практику Московского областного онкологического диспансера предоставляет пациентам ряд преимуществ. Прежде всего, это сокращение времени ожидания результатов анализа. Быстрая диагностика позволяет врачам оперативно корректировать схемы лечения и повышать его эффективность. Кроме того, высокая точность измерений снижает риск диагностических ошибок, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний», — отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией областного онкодиспансера Наталья Агафонова.
Поступление гематологического анализатора в Московский областной онкологический диспансер — это шаг вперед в развитии региональной медицины. Современные технологии позволяют улучшить качество диагностики и лечения пациентов, а также повышают уровень доверия к медучреждениям.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.