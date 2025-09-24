В Татарстане хирурги впервые удалили желудок пациенту с помощью робота

«Пришлось полностью удалить желудок и сформировать новое соединение пищевода с кишечником (пищеводно-кишечный анастомоз). Для этого применена модифицированная методика: задняя стенка анастомоза формировалась линейным сшивающим аппаратом, а передняя — с использованием непрерывного шва специальной нитью, предотвращающей обратный ход. В связке с возможностями роботической системы это дало то, чего не может обеспечить “открытая” хирургия: предельную точность движений, четкую визуализацию и минимальную травматичность», — отметили в пресс-службе диспансера.