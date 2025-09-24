В Татарстане хирурги впервые удалили желудок пациенту с помощью робота

История началась с обычной диспансеризации. Пациент прошел ФГДС, где врачи заметили подозрительное образование в желудке. Дополнительные обследования в онкодиспансере подтвердили диагноз — рак желудка.
Консилиум врачей принял решение лечить пациента поэтапно. Сначала мужчине провели диагностическую операцию через проколы. Затем пациент прошел четыре курса химиотерапии, что помогло уменьшить опухоль. После этого команда хирургов приступила к операции.
«Пришлось полностью удалить желудок и сформировать новое соединение пищевода с кишечником (пищеводно-кишечный анастомоз). Для этого применена модифицированная методика: задняя стенка анастомоза формировалась линейным сшивающим аппаратом, а передняя — с использованием непрерывного шва специальной нитью, предотвращающей обратный ход. В связке с возможностями роботической системы это дало то, чего не может обеспечить “открытая” хирургия: предельную точность движений, четкую визуализацию и минимальную травматичность», — отметили в пресс-службе диспансера.
Операцию выполнила команда специалистов: заведующий вторым торакальным отделением Том Шарапов, заведующий операционным отделением Айрат Тимерзянов, врач — анестезиолог-реаниматолог Наталья Баишева, медицинская сестра-анестезист Елена Хакимова, операционные медицинские сестры Алсина Мухаметзянова и Рушания Вагизова.
«Самый важный шаг в этой истории сделал сам пациент — он пришел на диспансеризацию. Это дало нам возможность вовремя поставить диагноз и помочь» — отметил заведующий отделением Том Леонидович.
За первой в республике робот-ассистированной гастрэктомией наблюдали молодые специалисты, проходящие стажировку в онкодиспансере.
Уже на пятые сутки после операции пациента выписали в удовлетворительном состоянии.