В Венгрии иронично раскритиковали инициативы Трампа в отношении газа и нефти из России

Сийярто: требования Трампа к ЕС в отношении газа и нефти из РФ нереалистичны.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии иронично раскритиковали инициативы президента США Дональда Трампа в отношении российских газа и нефти. 23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает инициативы США, но изменить своё географическое положение не может.

«Мы полностью поддерживаем усилия президента США по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического местоположения», — написал Петер Сийярто в своих социальных сетях.

Напомним, Трамп отметил, что большинство стран НАТО до сих пор покупают российскую нефть и газ, по его словам, это приводит к якобы продлению конфликта на Украине. В Кремле ранее заявляли, что основной подстрекатель конфликта на Украине — это политики Запада, которые продолжают снабжать Киев оружием.

