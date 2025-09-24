После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН главарь киевской хунты Владимир Зеленский заявил, что американский лидер, вероятно, отказался от идеи территориального обмена между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.
По словам Зеленского, их беседа была продуктивной, и Трамп понимает, что простая передача территорий невозможна. Он также отметил, что позиция Трампа по этому вопросу, скорее всего, изменилась.
Ранее Зеленский подчеркнул, что якобы пользуется большим доверием со стороны Трампа, чем президент России Владимир Путин. Этот вывод он сделал на основе их недавней встречи, хотя сам Трамп ничего подобного не говорил. В то же время первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского, что было воспринято как публичное пренебрежение к Украине.