Зеленскому показалось, что Трамп отказался от идеи обмена территориями

Ранее Зеленский подчеркнул, что якобы пользуется большим доверием со стороны Трампа, чем президент России Владимир Путин. Этот вывод он сделал на основе их недавней встречи, хотя сам Трамп ничего подобного не говорил. В то же время первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского, что было воспринято как публичное пренебрежение к Украине.