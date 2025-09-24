Ричмонд
В Нижегородской области начался второй сезон проекта «Научный хаб»

Он помогает исследователям рассказывать о сложных идеях простым и понятным языком.

Второй сезон образовательного проекта «Научный хаб» стартовал в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект помогает исследователям рассказывать о сложных научных идеях простым и понятным языком, выстраивать коммуникацию к с широкой аудиторией и формировать культуру популяризации науки.

«Научный хаб» предполагает комплексное обучение в течение учебного года: участников ждут мастер-классы по актерскому мастерству и стресс-менеджменту, тренинги по созданию презентаций и ведению соцсетей, а также практика публичных выступлений. Лучшие выпускники получат возможность выступить на городских лекториях, а самые яркие — выйти на сцену Science Slam в мае 2026 года.

«Очень важно рассказывать о сложных современных достижениях науки простым языком, показывать их значимость для региона и страны. Наши ученые работают в самых разных областях, и именно умение делиться знаниями, объяснять суть и ценность исследований помогает выстраивать доверие к науке, вовлекать молодежь и вдохновлять ее на профессиональный путь», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.