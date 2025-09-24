В Нижегородской области начался второй сезон проекта «Научный хаб»

«Очень важно рассказывать о сложных современных достижениях науки простым языком, показывать их значимость для региона и страны. Наши ученые работают в самых разных областях, и именно умение делиться знаниями, объяснять суть и ценность исследований помогает выстраивать доверие к науке, вовлекать молодежь и вдохновлять ее на профессиональный путь», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.