Кушанашвили жестко прошелся по SHAMAN после отказа от участия в «Интервидении»

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за то, что тот отказался от участия в голосовании на музыкальном конкурсе «Интервидение-25».
Критик заявил, что своими действиями SHAMAN лишил возможностей других исполнителей, которые могли бы принять участие в конкурсе вместо него, и подставил свою страну.
— Что за великодушие? Тогда бы совсем отказался участвовать. «Не голосуйте», — да за тебя никто не собирался голосовать! Он выходит и говорит: «Я уже победитель». Зачем тогда ты другим не дал выступить? Это ристалище! Это олимпийские игры эстрадные! Ты должен биться за победу! — пожаловался Кушанашвили в эфире программы «Каково?!».
SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу, заявив, что так будет правильнее «по законам гостеприимства», а Россия уже победила, поскольку смогла организовать конкурс и принять большое количество иностранных гостей.
Победителем «Интервидения» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.