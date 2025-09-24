Анонсированы последние в этом году поезда в Краснолесье и Железнодорожный

Поезда «Калининград — Краснолесье» и «Калининград — Железнодорожный» совершат последние в 2025 году рейсы 28 сентября. В осенне-зимний период они ходить не будут и пустят их только весной 2026-го, сообщает пресс-служба КЖД.
Рельсобусы в Краснолесье и Железнодорожный ходили исключительно по выходным и праздникам, начиная с 1 мая. За это время поездки в поселки совершили более 14,9 тыс. пассажиров, что на 5,3% больше, чем в прошлом году.
Только в Краснолесье съездили за сезон более 9,5 тыс. человек.