Анонсированы последние в этом году поезда в Краснолесье и Железнодорожный

Рельсобус прекратит курсирование до весны 2026 года.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Поезда «Калининград — Краснолесье» и «Калининград — Железнодорожный» совершат последние в 2025 году рейсы 28 сентября. В осенне-зимний период они ходить не будут и пустят их только весной 2026-го, сообщает пресс-служба КЖД.

Рельсобусы в Краснолесье и Железнодорожный ходили исключительно по выходным и праздникам, начиная с 1 мая. За это время поездки в поселки совершили более 14,9 тыс. пассажиров, что на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Только в Краснолесье съездили за сезон более 9,5 тыс. человек.