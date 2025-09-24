Польша официально уведомила Беларусь о времени открытия границы

Напомним, ранее все пункты пропуска на границе были закрыты по решению Польши с 12 сентября 2025 года из-за совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Поляки натянули колючую проволоку даже на железнодорожных пунктах пропуска. И вот спустя почти две недели граница вновь откроется.