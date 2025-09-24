Польша официально уведомила Беларусь о времени открытия границы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
«В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе», — говорится в сообщении.
Речь идет о автомобильных пунктах пропуска Брест — Тересполь и Козловичи — Кукурыки, а также о четырех железнодорожных погранхпереходах: Гродно — Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь — Семеновка и Брест — Тересполь.
Напомним, ранее все пункты пропуска на границе были закрыты по решению Польши с 12 сентября 2025 года из-за совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Поляки натянули колючую проволоку даже на железнодорожных пунктах пропуска. И вот спустя почти две недели граница вновь откроется.