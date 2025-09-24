Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня днем, 24 сентября, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Напомним, этим утром воздушная гавань временно ввела ограничения на прием и выпуск рейсов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Ранее «Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений. На месте ЧП работают экстренные службы.
