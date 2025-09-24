26 сентября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 26 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
26 сентября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
С 3.30 до 4.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек Белкарт банков, пользующихся услугами центра.