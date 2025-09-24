Ричмонд
Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 26 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 26 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Источник: БЕЛТА

26 сентября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.

С 3.30 до 4.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек Белкарт банков, пользующихся услугами центра.