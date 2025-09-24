В Перми находят автономера, оторванные во время сильного ливня и потопа

Автономера, оторванные во время сильного потопа и ливня, находят в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
Речь идёт о дожде, который прошёл по городу вечером 23 сентября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что ливни с грозой заметили в разных районах города. По словам жителей, обильные осадки вызвали ряд коммунальных катаклизмов. В частности, на некоторых улицах Перми уровень воды сильно поднялся и мешал не только проходу, но и проезду автомобилей.
Проблемы возникли в центре города — на Комсомольском проспекте и улице Ленина, а также в микрорайоне Парковом. Затоплены оказались тротуары и дороги.
Как оказалось, затопление произошло и в Мотовилихинском районе около улицы и площади Дружбы. Утром 24 сентября в социальных сетях появились фотографии с номерными знаками автомобилей, найденными в том районе. Как рассказал неизвестный пермяк, слетевшие во время потопа таблички собрали в одно место и готовы вернуть их владельцам.
«Обращаться на Фрезеровщиков, 34. База дорожников. Перешлите близким, так быстрее найдутся хозяева», — рассказали в публикации.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что фронт, который принёс обильные дожди в Пермь, начал смещаться на юг Пермского края, где 24 сентября ожидаются осадки.