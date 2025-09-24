В Перми находят автономера, оторванные во время сильного ливня и потопа

Как оказалось, затопление произошло и в Мотовилихинском районе около улицы и площади Дружбы. Утром 24 сентября в социальных сетях появились фотографии с номерными знаками автомобилей, найденными в том районе. Как рассказал неизвестный пермяк, слетевшие во время потопа таблички собрали в одно место и готовы вернуть их владельцам.