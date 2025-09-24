Ричмонд
Два рейса в Сочи задерживаются в нижегородском аэропорту 24 сентября

В нижегородском аэропорту задерживаются два рейса в Сочи 24 сентября, следует из онлайн-табло воздушной гавани. Рейс N4−440 авиакомпании Nordwind должен был отправиться в 12:25, но его перенесли на 13:25.

Источник: НИА-Нижний Новгород

А рейс SU-2973 авиакомпании «Россия» в 14:40 перенесли на 17:00. По данным Росавиации, сегодня около шести часов утра в сочинском аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. План «Ковер» пришлось ввести из-за угрозы атаки БПЛА. В 07:38 в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко появилась информация о снятии ограничений. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов, следовавших в Сочи.

Напомним, за предыдущие сутки в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны более 10 рейсов. Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортная прокуратура.

