Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на торги выставили лом и отходы с драгоценными металлами

Лом и отходы с содержанием драгоценных металлов решили продать за 15 млн рублей в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону за 15,5 млн рублей решили продать лом и отходы, содержащие драгоценные металлы. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок по проведению торгов.

На продажу выставили различные категории лома: часы, украшения, аксессуары и другие изделия. Материалы относятся к 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 классам. Имущество относится к федеральной собственности, не имеет обременений или ограничений.

Организатором торгов выступает территориальное управление имущественных отношений одного из ведомств. Аукцион запланирован как открытый с возможностью для всех желающих предложить свою цену. Прием заявок продлится до 20 октября 2025 года.

Подпишись на нас в Telegram.