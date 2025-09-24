В Ростове на торги выставили лом и отходы с драгоценными металлами

В Ростове-на-Дону за 15,5 млн рублей решили продать лом и отходы, содержащие драгоценные металлы. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок по проведению торгов.
На продажу выставили различные категории лома: часы, украшения, аксессуары и другие изделия. Материалы относятся к 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 классам. Имущество относится к федеральной собственности, не имеет обременений или ограничений.
Организатором торгов выступает территориальное управление имущественных отношений одного из ведомств. Аукцион запланирован как открытый с возможностью для всех желающих предложить свою цену. Прием заявок продлится до 20 октября 2025 года.
