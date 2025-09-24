Песков ответил на вопрос о добровольческом ресурсе во время СВО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Добровольческий ресурс достаточно высокий», — сказал Песков в интервью радио РБК.
