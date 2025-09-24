В Свирске торжественно открыли исторический верстовой столб с QR-кодом. Это сооружение представляет собой слияние проверенных временем решений и современных технологий. Каждый элемент конструкции имеет QR-код с цифровой платформой с информацией для туристов. Как сообщила КП-Иркутск эксперт проекта Татьяна Фальковская, это поможет расширить масштабы туризма и развить маршруты.
— Мы убедились, что практически в каждом поселке есть что посмотреть и ради чего приехать. Но необходимо это уметь показать, «упаковать», — подчеркнули организаторы.
Свирск характеризуется наличием живописных природных ландшафтов и неоднозначной историей. Однако главным активом города выступают его талантливые жители, их в городе насчитывается 15 тысяч.