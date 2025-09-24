В Свирске торжественно открыли исторический верстовой столб с QR-кодом. Это сооружение представляет собой слияние проверенных временем решений и современных технологий. Каждый элемент конструкции имеет QR-код с цифровой платформой с информацией для туристов. Как сообщила КП-Иркутск эксперт проекта Татьяна Фальковская, это поможет расширить масштабы туризма и развить маршруты.