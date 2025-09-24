Омича переназначили заместителем полпреда президента в СФО

Выпускник юридического факультета местного госуниверситета построил карьеру в правоохранительных органах, начав работу в прокуратуре Омской области. В 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, а в 2017-м стал руководителем СУ по Приморскому краю.