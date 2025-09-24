В омском подвале многоэтажки обнаружили настоящий курятник

Необычная находка ждала специалистов во время планового рейда по пожарной безопасности в Октябрьском округе Омска. Проверяя подвальные помещения многоквартирного дома на улице 8-я Линия, они обнаружили полноценный курятник с птицами, сообщили в администрации Омска.
О происшествии рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест. «В подвале дома по улице 8-я Линия — настоящий, добротный такой… курятник», — сообщил градоначальник. Это была не единственная странность: в другом доме на лестничном пролете хранились моторная лодка и мопед.
Все посторонние предметы жителям пришлось убрать. Судьба кур осталась неизвестной, но мэр выразил надежду, что для них нашли более подходящее место.
Рейд затронул около 300 многоквартирных домов округа. Как пояснили в администрации, такое скопление вещей создает серьезную пожарную опасность, особенно в осенне-зимний период. Захламление мест общего пользования может привести к штрафу до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч — для юридических лиц.