В омском подвале многоэтажки обнаружили настоящий курятник

Рейд затронул около 300 многоквартирных домов округа. Как пояснили в администрации, такое скопление вещей создает серьезную пожарную опасность, особенно в осенне-зимний период. Захламление мест общего пользования может привести к штрафу до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч — для юридических лиц.