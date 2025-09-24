Ричмонд
Электричество частично отключилось в селе Баклаши Шелеховского района

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в селе Баклаши Шелеховского района сегодня, 24 сентября в 14.50. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 1-я Тепличная, 2-я Тепличная, 3-я Тепличная, Белобородова, Бородина, Веселая 2-я, Весенний, Депутатский, Дорожная, Животноводов, Изумрудный, Иркутная, Мира, Новая, Озерный, Полевая, Пригородная, Рабочая, Рябиновая, Саянская, Сибирская, Соколовская, Солнечная, Степная, Степная, Тальниковая, Хрустальный, Цветочная, Цветочный, Шелеховская, Школьная, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19.00.

Ранее аварийное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска сегодня, 24 сентября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах Алмазная, Аргунова, Афанасьева, Бакинская, Березовая Роща, Гранитная, Известковая, Курский, Мамина-Сибиряка, Молчанова-Сибирского, Ольховая, 2-я Ольховая, Омская, Орловская, Пестеля, Посталовского, Рубиновая, Сергеева, Смоленская, Сосновая, Фадеева.