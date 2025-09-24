Ричмонд
Польша уточнила дату открытия границы с Белоруссией

Пункты пропуска на границе между Польшей и Белоруссией возобновят работу 25 сентября. Об открытии границы польская Пограничная стража уведомила Минск, направив официальное обращение.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Госпрогранкомитете Белоруссии уточнили, что в документе пограничного ведомства Польши говорится об открытии пунктов пропуска на белорусско-польской границе в час ночи 25 сентября по белорусскому времени. Пункт пропуска не функционировал почти две недели, пишет «Интерфакс».

Временно не работали автодорожные пункты Брест-Тересполь и Козловичи — Кукурыки, а также пункты на железной дороге: Гродно — Кузница Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь — Семеновка и Брест — Тересполь.

Ранее о возобновлении функционирования пунктов пропуска предупредил польский премьер-министр Дональд Туск. Он заявил, что пограничные переходы решено открыть, так как военные учения «Запад-2025» Белоруссии и России закончились.

Приостановка работы пограничных пунктов между Польшей и Белоруссией производилась по инициативе Варшавы. В Польше выразили недовольство тем, что на белорусской территории проводятся совместные маневры военных Белоруссии, России и других государств, и назвали их угрозой безопасности Европы.