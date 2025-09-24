Польша уточнила дату открытия границы с Белоруссией

В Госпрогранкомитете Белоруссии уточнили, что в документе пограничного ведомства Польши говорится об открытии пунктов пропуска на белорусско-польской границе в час ночи 25 сентября по белорусскому времени. Пункт пропуска не функционировал почти две недели, пишет «Интерфакс».