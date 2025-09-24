Экономист предупредил о риске обесценивания молдавской валюты.
За восемь месяцев спрос на валюту со стороны экономических агентов составил 2,51 млрд евро, а предложение — 2,09 млрд евро, что обеспечило покрытие лишь на уровне 80,3%, заявил экономист Владимир Головатюк.
«Спрос растёт быстрее, чем продажи валюты населением. Это отражение растущего внешнеторгового дефицита, который напрямую влияет на валютный рынок», — отметил Головатюк.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.
Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).
Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.
Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).
Экономист подчеркнул, что рост дефицита внешней торговли является серьёзным фактором обесценивания национальной валюты и, как следствие, давления на инфляцию.