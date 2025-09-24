Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский парк поборется за престижную награду

«Хрустальное колесо — 2025» — главная премия в области парковой индустрии.

Источник: Соцсети

Омский парк «Вокруг света» борется за главную премию в области парковой индустрии «Хрустальное колесо». Сегодня, 24 сентября, стартовало голосование за Приз зрительских симпатий.

«Это наша с вами возможность показать, как сильно мы любим наш уникальный парк. Эта награда — голос каждого жителя Омска, это наша общая гордость!» — пишут представители парка в телеграм-канале «Парк “Вокруг света”».

Чтобы проголосовать за парк, нужно:

Перейти по ссылке: yandex.ru/poll/XsXCqTAxbpFT1KExALnsPa Найти Омск (в карточках указаны только города); Поставить 10 баллов.