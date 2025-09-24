Омский парк поборется за престижную награду

Омский парк «Вокруг света» борется за главную премию в области парковой индустрии «Хрустальное колесо». Сегодня, 24 сентября, стартовало голосование за Приз зрительских симпатий.
«Это наша с вами возможность показать, как сильно мы любим наш уникальный парк. Эта награда — голос каждого жителя Омска, это наша общая гордость!» — пишут представители парка в телеграм-канале «Парк “Вокруг света”».
Чтобы проголосовать за парк, нужно:
Перейти по ссылке: yandex.ru/poll/XsXCqTAxbpFT1KExALnsPa Найти Омск (в карточках указаны только города); Поставить 10 баллов.