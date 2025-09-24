Какие улицы перекроют на время проведения марафона в Алматы

Движение по Аль-Фараби от Назарбаева до Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона Аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по Толе би и Абая.