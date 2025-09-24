Пригородные электрички хотят интегрировать в транспортный каркас Петербурга

Городской Комитет по транспорту уточняет, что изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного транспорта» наделяют Смольный правом оказывать финансовую поддержку организациям-перевозчикам и вводить единый тариф на электрички в пределах Северной столицы. Ожидается, что это повысит мобильность жителей удалённых районов и снизит нагрузку на наземный городской транспорт за счёт перераспределения пассажиропотока.