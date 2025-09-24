Ричмонд
Пригородные электрички хотят интегрировать в транспортный каркас Петербурга

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили поправки в городской закон о разграничении полномочий в сфере ж/д транспорта. Документ позволит правительству города субсидировать пассажирские перевозки на железной дороге и установить единый тариф на проезд в пригородных поездах — шаг к интеграции электричек в общегородскую сеть.

Источник: Аргументы и факты

Городской Комитет по транспорту уточняет, что изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного транспорта» наделяют Смольный правом оказывать финансовую поддержку организациям-перевозчикам и вводить единый тариф на электрички в пределах Северной столицы. Ожидается, что это повысит мобильность жителей удалённых районов и снизит нагрузку на наземный городской транспорт за счёт перераспределения пассажиропотока.

Заместитель председателя комитета Олег Матвеев напомнил, что в рамках губернаторской программы планируется создание сети городских электричек — «наземного метро». По его словам, грузовой железнодорожный обход выведет транзит за пределы города, а освободившиеся линии будут использованы для пассажирского сообщения:

«В рамках реализации проекта планируется обновление не менее 65 объектов инфраструктуры, включая строительство 36 платформ и благоустройство 23 остановочных пунктов», — отметил Матвеев.

Введение фиксированной платы за проезд на железнодорожном транспорте названо необходимым шагом к «единому тарифному меню» вместе с городскими видами транспорта. Такой подход предполагает экономию на пересадках, удобную валидацию и упрощённое пополнение транспортных карт.