Пригородные электрички хотят интегрировать в транспортный каркас Петербурга

Городской Комитет по транспорту уточняет, что изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного транспорта» наделяют Смольный правом оказывать финансовую поддержку организациям-перевозчикам и вводить единый тариф на электрички в пределах Северной столицы. Ожидается, что это повысит мобильность жителей удалённых районов и снизит нагрузку на наземный городской транспорт за счёт перераспределения пассажиропотока.
Заместитель председателя комитета Олег Матвеев напомнил, что в рамках губернаторской программы планируется создание сети городских электричек — «наземного метро». По его словам, грузовой железнодорожный обход выведет транзит за пределы города, а освободившиеся линии будут использованы для пассажирского сообщения:
«В рамках реализации проекта планируется обновление не менее 65 объектов инфраструктуры, включая строительство 36 платформ и благоустройство 23 остановочных пунктов», — отметил Матвеев.
Введение фиксированной платы за проезд на железнодорожном транспорте названо необходимым шагом к «единому тарифному меню» вместе с городскими видами транспорта. Такой подход предполагает экономию на пересадках, удобную валидацию и упрощённое пополнение транспортных карт.