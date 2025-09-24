Отправили за решетку за алименты: мужчина лишил дочку 100 тысяч рублей

Ранее Давлекановский районный суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка» и назначил ему 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Известно, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичное преступление.