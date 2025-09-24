Ричмонд
Отправили за решетку за алименты: мужчина лишил дочку 100 тысяч рублей

Жителю Башкирии дали 10 месяцев колонии за неуплату алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил приговор 41-летнему жителю Давлеканово, уклонявшемуся от уплаты алиментов на содержание дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, мужчина допустил образование задолженности (более 100 тысяч рублей) по алиментам на содержание 14-летней дочери.

Ранее Давлекановский районный суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка» и назначил ему 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Известно, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Прокуратура не согласилась с чрезмерной мягкостью наказания. Апелляционная инстанция поддержала позицию надзорного ведомства и ужесточила приговор, назначив мужчине 10 месяцев колонии-поселении.

