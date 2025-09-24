Почти 3,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

«Совместной задачей системы здравоохранения и наших муниципалитетов является создание условий для прохождения профилактики — для детей и студентов в образовательных организациях, для работающих граждан — рядом с местом работы. Мы работаем по субботам, делаем различные выездные акции, проводим диспансеризацию в наших парках, торговых центрах, активно используем мобильные комплексы. За текущий год у нас осмотрено более 100 тысяч человек в передвижных медицинских модулях», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.