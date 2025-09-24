Почти 3,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризацию и профосмотры с начала года прошли около 3,7 млн жителей Московской области. Такие профилактические мероприятия проводятся по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые выявили заболевания у свыше 104 тыс. человек. У пациентов чаще всего диагностировали болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, злокачественные новообразования, а также сахарный диабет. Запись на диспансеризацию и профосмотры осуществляется на портале «Здоровье», через чат-бот Денис в Telegram, инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или в приложении «“Добродел”.
«Совместной задачей системы здравоохранения и наших муниципалитетов является создание условий для прохождения профилактики — для детей и студентов в образовательных организациях, для работающих граждан — рядом с местом работы. Мы работаем по субботам, делаем различные выездные акции, проводим диспансеризацию в наших парках, торговых центрах, активно используем мобильные комплексы. За текущий год у нас осмотрено более 100 тысяч человек в передвижных медицинских модулях», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.