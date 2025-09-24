Ричмонд
Завершается экспертиза проекта двухуровневой развязки на Байкальской в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркивал, что строительство объекта является одним из приоритетных.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экспертиза проекта двухуровневой развязки на Байкальской в Иркутске завершится 10 ноября. Мэр города Руслан Болотов подчеркивал, что строительство объекта является одним из приоритетных, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказал и. о. мэра и председатель комитета городского обустройства администрации города Сергей Гаврин на докладе «О реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городе Иркутске», после получения заключения экспертизы проектная документация направляется в Минстрой региона для внесения в перечень объектов строительства, финансируемых из бюджета области, затем в Минтранс отправляется запрос на получение финансирования на реализацию проекта.

«Мы будем добиваться подключения к федеральным программам, потому что такие масштабные проекты невозможно финансировать только из средств областного бюджета. На сегодняшний день мы можем попытаться претендовать на субсидии по соответствующим федеральным программам», — сказал Гаврин.

По степени готовности проектной документации после Байкальской развязки среди приоритетных транспортных проектов находится кольцевая развязка на улице Лермонтова и на улице Пискунова.

Напомним, штрафовать подрядчиков в случае выявления захламления стройплощадок планируют в Иркутске с 2026 года. Также в типовой контракт планируют ввести запрет на использование большегрузов со штрафом вплоть до 1% стоимости контракта.

На территории Правобережного округа Иркутска выявили увеличение нарушений при выполнении земляных работ. Особенно это заметно при замене инженерных сетей. Заместитель мэра и председатель комитета по управлению округом Елена Торохова посетила проблемные объекты и напомнила подрядчикам об их обязанностях соблюдать нормы и правила благоустройства.