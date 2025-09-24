Завершается экспертиза проекта двухуровневой развязки на Байкальской в Иркутске

Как рассказал и. о. мэра и председатель комитета городского обустройства администрации города Сергей Гаврин на докладе «О реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городе Иркутске», после получения заключения экспертизы проектная документация направляется в Минстрой региона для внесения в перечень объектов строительства, финансируемых из бюджета области, затем в Минтранс отправляется запрос на получение финансирования на реализацию проекта.