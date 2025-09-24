Новые водозаборы построят в Алматы

«В Алматы реализуется комплексная программа по обновлению инженерной инфраструктуры — водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газовых сетей и уличного освещения. По его словам, строятся новые водозаборы “Аксай”, “Ерменсай” и проектируется “Барлык”, что позволит обеспечить питьевой водой более 245 тыс. жителей», — сообщил он на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.
Завершается строительство Западного коллектора длиной 34,9 км, благодаря которому централизованной канализацией смогут пользоваться 150 тыс. жителей Алатауского и Наурызбайского районов.
В сфере теплоснабжения в этом году обновлено 37 км трубопроводов и ведется реконструкция 17 коммунальных котельных. Продолжается обновление электрических и газовых сетей, частные объекты передаются на баланс коммунальных предприятий.
Также внимание уделяется уличному освещению: установлено более 20 тыс. новых светильников, что позволит вдвое повысить уровень освещенности и охватить светом все улицы города.
«Работы ведутся поэтапно и под постоянным контролем. Цель — сделать коммунальные услуги стабильными, доступными и современными», — заявил Сматлаев.