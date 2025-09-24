Новые водозаборы построят в Алматы

«В Алматы реализуется комплексная программа по обновлению инженерной инфраструктуры — водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газовых сетей и уличного освещения. По его словам, строятся новые водозаборы “Аксай”, “Ерменсай” и проектируется “Барлык”, что позволит обеспечить питьевой водой более 245 тыс. жителей», — сообщил он на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.