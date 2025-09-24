В «стеклянный хостел» для бомжей превратилась остановка у ж/д вокзала в Хабаровске

Прямо с вокзала люди попадают на остановку, но заходить в нее никому не хочется. Раньше тут была скамейка, которую бездомные использовали как кровать. Видимо, чтобы не создавать им слишком комфортных условий, лавочку убрали. Однако бомжи не растерялись и теперь спят на подстилках.