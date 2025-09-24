Ричмонд
В «стеклянный хостел» для бомжей превратилась остановка у ж/д вокзала в Хабаровске

Новая «умная» и теплая автобусная остановка рядом с железнодорожным вокзалом превращается в место сбора бомжей.

Источник: Губерния онлайн

Маргиналам не мешает отсутствие стеклянной двери (ее разбили вандалы). Бомжи приходят туда практически каждый день. И видят их не только спешащие на работу хабаровчане, но и гости города.

Прямо с вокзала люди попадают на остановку, но заходить в нее никому не хочется. Раньше тут была скамейка, которую бездомные использовали как кровать. Видимо, чтобы не создавать им слишком комфортных условий, лавочку убрали. Однако бомжи не растерялись и теперь спят на подстилках.

Ранее старший специалист группы по работе со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов уже объяснял, что просто нахождение на остановке в общественном месте не является каким-либо противоправным деянием. Позвонить в полицию можно, и гражданина даже могут забрать с остановки, однако такие персонажи, как правило, все равно возвращаются в привычные места.