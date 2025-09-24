Ричмонд
На Цветном бульваре временно закроют движение из-за Московского детского велофестиваля

В связи с проведением Московского детского велофестиваля с 26 по 29 сентября в районе Цветного бульвара введут временные ограничения движения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, 26 сентября с 10:00 до 22:00, а также с 20:00 28 сентября до 10:00 29 сентября на участке Цветного бульвара от дома 27/24 до дома 1 перекроют по одной крайней левой полосе в каждом направлении.

27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 движение транспорта будет полностью прекращено в обоих направлениях на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара.

27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 для автомобилистов будет недоступна одна крайняя правая полоса на Петровском бульваре в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки.

Кроме того, с 00:01 26 сентября до окончания фестиваля на всех участках перекрытий запретят парковку.

Водителям советуют учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут. Подробная информация опубликована на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре 27 и 28 сентября.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».