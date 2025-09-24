Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморские таможенники изъяли почти 3000 БПЛА на границе с Китаем

На Дальнем Востоке сотрудники таможни перехватили масштабную контрабанду дронов из Китая. Почти три тысячи беспилотников, часть из которых была оснащена тепловизорами и системами сброса, пытались нелегально ввезти в страну под видом обычных товаров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Приморские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию крупной партии беспилотников из Китая. В двух фурах было обнаружено почти 3 тысячи дронов и комплектующих к ним, которые пытались ввезти под видом потребительских товаров. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, в ходе досмотра в пункте пропуска «Пограничный» были обнаружены 2672 квадрокоптера, два беспилотника самолетного типа и более 200 единиц комплектующих. В ФТС отмечают, что часть задержанных дронов была оснащена специальным оборудованием: тепловизорами, камерами наблюдения и приспособлениями для сброса грузов.

Груз был спрятан среди задекларированных товаров народного потребления, которые следовали в адрес одной из российских фирм. В таможенной службе подчеркнули, что такое количество незаконно ввезенных дронов представляет угрозу для безопасности граждан.

Вся партия беспилотников изъята и будет направлена на экспертизу. По факту недекларирования товара таможня возбудила дело об административном правонарушении. Теперь судьбу груза решит суд. Виновным грозит не только крупный штраф, но и конфискация всех дронов. В этом случае, как уточнили в таможне, всю технику отправят российским военным для использования на СВО. Параллельно выясняется, кто был заказчиком и получателем партии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше