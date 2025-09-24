Приморские таможенники изъяли почти 3000 БПЛА на границе с Китаем

Вся партия беспилотников изъята и будет направлена на экспертизу. По факту недекларирования товара таможня возбудила дело об административном правонарушении. Теперь судьбу груза решит суд. Виновным грозит не только крупный штраф, но и конфискация всех дронов. В этом случае, как уточнили в таможне, всю технику отправят российским военным для использования на СВО. Параллельно выясняется, кто был заказчиком и получателем партии.