Приморские таможенники изъяли почти 3000 БПЛА на границе с Китаем

Приморские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию крупной партии беспилотников из Китая. В двух фурах было обнаружено почти 3 тысячи дронов и комплектующих к ним, которые пытались ввезти под видом потребительских товаров. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
По данным ведомства, в ходе досмотра в пункте пропуска «Пограничный» были обнаружены 2672 квадрокоптера, два беспилотника самолетного типа и более 200 единиц комплектующих. В ФТС отмечают, что часть задержанных дронов была оснащена специальным оборудованием: тепловизорами, камерами наблюдения и приспособлениями для сброса грузов.
Груз был спрятан среди задекларированных товаров народного потребления, которые следовали в адрес одной из российских фирм. В таможенной службе подчеркнули, что такое количество незаконно ввезенных дронов представляет угрозу для безопасности граждан.
Вся партия беспилотников изъята и будет направлена на экспертизу. По факту недекларирования товара таможня возбудила дело об административном правонарушении. Теперь судьбу груза решит суд. Виновным грозит не только крупный штраф, но и конфискация всех дронов. В этом случае, как уточнили в таможне, всю технику отправят российским военным для использования на СВО. Параллельно выясняется, кто был заказчиком и получателем партии.