В Красноярском крае открылись Центры общения старшего поколения

В регионе работают уже семь таких центров, еще один готовится к открытию.

Источник: Freepik

Красноярские пенсионеры осваивают цифровую грамотность и активное долголетие в Центрах общения. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

В Красноярском крае активно развивается сеть Центров общения старшего поколения, созданных Отделением Социального фонда России по региону. На сегодняшний день для людей «серебряного» возраста работают семь таких центров в разных районах края, а ко Дню пожилого человека откроется еще один — в Ермаковском районе.

Центры, расположенные на базах клиентских служб Соцфонда, предлагают бесплатные занятия по цифровой, финансовой и пенсионной грамотности. Пенсионеры учатся пользоваться онлайн-сервисами, узнают о доступных льготах, осваивают методы защиты от мошенников, а также занимаются оздоровительной гимнастикой и посещают кружки по интересам.

Как отмечают в Отделении Соцфонда, такая работа направлена на повышение качества жизни и социальной адаптации старшего поколения.

Ранее красноярским работодателям напомнили о компенсациях за охрану труда.