В Красноярском крае открылись Центры общения старшего поколения

Красноярские пенсионеры осваивают цифровую грамотность и активное долголетие в Центрах общения. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.
В Красноярском крае активно развивается сеть Центров общения старшего поколения, созданных Отделением Социального фонда России по региону. На сегодняшний день для людей «серебряного» возраста работают семь таких центров в разных районах края, а ко Дню пожилого человека откроется еще один — в Ермаковском районе.
Центры, расположенные на базах клиентских служб Соцфонда, предлагают бесплатные занятия по цифровой, финансовой и пенсионной грамотности. Пенсионеры учатся пользоваться онлайн-сервисами, узнают о доступных льготах, осваивают методы защиты от мошенников, а также занимаются оздоровительной гимнастикой и посещают кружки по интересам.
Как отмечают в Отделении Соцфонда, такая работа направлена на повышение качества жизни и социальной адаптации старшего поколения.
