В Красноярском крае открылись Центры общения старшего поколения

В Красноярском крае активно развивается сеть Центров общения старшего поколения, созданных Отделением Социального фонда России по региону. На сегодняшний день для людей «серебряного» возраста работают семь таких центров в разных районах края, а ко Дню пожилого человека откроется еще один — в Ермаковском районе.