Педагогам планируют компенсировать съем жилья в Хабаровском крае

Также законопроект предлагает распространить право на бесплатное горячее питание в школах на детей граждан, которые участвовали в отражении атак на Курскую область и других территорий, прилегающих к районам проведения спецоперации, в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также непосредственных участников СВО независимо от их статуса.