Педагогам планируют компенсировать съем жилья в Хабаровском крае

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Законодательной думы.

Источник: Закдума Хабаровского края

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты рассмотрели законопроект о расширении перечня категорий граждан, чьи дети смогут получать бесплатное горячее питание в школах, и о частичной компенсации расходов на съем жилья для педагогов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным мониторинга, сегодня около 188 педагогов в Хабаровском крае вынуждены снимать жилье. Новая мера социальной поддержки устанавливает ежемесячную частичную компенсацию аренды для этой категории граждан.

Пока компенсацию рассчитывают для города — до 10 тысяч рублей, в сельской местности — до пяти тысяч рублей. Но размер, порядок и условия предоставления льготы будет определять правительство Хабаровского края. По словам заместителя министра образования и науки Хабаровского края — начальника управления общего образования Евгении Матаржук, предварительно на 2026−2028 годы на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 17 миллионов рублей.

— При разработке проекта постановления необходимо тщательно подойти к определению порядка предоставления компенсации и ее размера. В первую очередь, выплата должна соответствовать актуальным ценам на рынке жилья в Хабаровском крае. Помимо этого — быть справедливой, чтобы избежать разногласий среди педагогов, — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.

Также законопроект предлагает распространить право на бесплатное горячее питание в школах на детей граждан, которые участвовали в отражении атак на Курскую область и других территорий, прилегающих к районам проведения спецоперации, в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также непосредственных участников СВО независимо от их статуса.

По итогам голосования депутатов законопроект принят в первом чтении.