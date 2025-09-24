Ричмонд
В Омской области открыли памятник исчезнувшей деревне Батуровка

Инициативу предложила ветеран педагогического труда, а установку камня организовал местный предприниматель.

Источник: Соцсети

В воскресенье, 21 сентября, в Любомировском сельском поселении Таврического района состоялось торжественное открытие памятного камня, посвящённого исчезнувшей деревне Батуровка, которая существовала на этой территории с 1914 по 1974 год.

Идея установки памятного знака принадлежит Марии Батуре, уроженке деревни Батуровка, которая ныне проживает в Москве. Она предложила эту инициативу, и её поддержали власти Таврического района, а также потомки бывших жителей Батуровки. Работы по установке памятного камня организовал местный предприниматель Александр Русских, который специализируется на ритуальных услугах.