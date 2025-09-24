В школе № 1 города Инсара Республики Мордовии открыли пять агротехклассов

Пять агротехнических классов начали работать в школе № 1 города Инсара Республики Мордовии по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Ученики профильных классов будут работать с мини-парниками, анализатором молока и другим оборудованием, которое необходимо для изучения растениеводства, основ сельского хозяйства, биотехнологии и пищевого производства. Школьники будут проводить лабораторные и практические работы, участвовать в олимпиадах и конкурсах. Для них также организуют экскурсии на сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, в Аграрный институт Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева и аграрный колледж.
«При создании агротехклассов мы учитывали возможности школы. Педагоги стараются преподносить материал интересно и современно. В этом учебном году предпрофильное обучение будет организовано с седьмого класса, а профильное начнется уже для учащихся старшей школы. В 10-м классе будет естественно-научный профиль с углубленным изучением химии и биологии. В 11-м — агротехнологический профиль с углубленным изучением математики и информатики», — отметила директор школы Елена Гулькина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.