В школе № 1 города Инсара Республики Мордовии открыли пять агротехклассов

Ученики профильных классов будут работать с мини-парниками, анализатором молока и другим оборудованием, которое необходимо для изучения растениеводства, основ сельского хозяйства, биотехнологии и пищевого производства. Школьники будут проводить лабораторные и практические работы, участвовать в олимпиадах и конкурсах. Для них также организуют экскурсии на сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, в Аграрный институт Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева и аграрный колледж.