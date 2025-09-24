СК России расследует атаку БПЛА с пострадавшими в Ростовской области

Преступление ВСУ в отношении мирных жителей Шолоховского района Ростовской области будут расследовать представители СК России. Об этом 24 сентября проинформировали в телеграм-канале федерального Следкома.
— Пострадали два мирных жителя. Следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 24 сентября в станице Базковской Шолоховского района после атаки БПЛА загорелся частный дом. Площадь пожара составила 75 кв. метров. По информации властей, с осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставили двух пострадавших.
