Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК России расследует атаку БПЛА с пострадавшими в Ростовской области

Атаку БПЛА с пострадавшими в Шолоховском районе Дона будут расследовать представители СК.

Источник: Комсомольская правда

Преступление ВСУ в отношении мирных жителей Шолоховского района Ростовской области будут расследовать представители СК России. Об этом 24 сентября проинформировали в телеграм-канале федерального Следкома.

— Пострадали два мирных жителя. Следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 24 сентября в станице Базковской Шолоховского района после атаки БПЛА загорелся частный дом. Площадь пожара составила 75 кв. метров. По информации властей, с осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставили двух пострадавших.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше